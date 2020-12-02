Тепло в полном объеме поступает в дома жителей Автозавода после аварии на теплотрассе Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ирина Отмахова

Тепло в полном объеме поступает в дома жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода после аварии на теплотрассе.

Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, система центрального отопления после повреждения теплотрассы полностью восстановлена.

Восстановление параметров теплоносителя началось уже в ночь на 14 января.

В районе аварии по поручению главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаева проводился поквартирный обход домов с измерением температуры в комнатах

Система отопления на сегодняшний момент работает в штатном режиме

Напомним, что подающий отопление трубопровод был поврежден днем 13 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Авария привела к тому, что параметры теплоснабжения снижены в 88 домах.