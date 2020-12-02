Тепло в полном объеме поступает в дома жителей Автозавода после аварии на теплотрассе

Тепло в полном объеме поступает в дома жителей Автозаводского района Нижнего Новгорода после аварии на теплотрассе.
Как сообщили в администрации Нижнего Новгорода, система центрального отопления после повреждения теплотрассы полностью восстановлена.
Восстановление параметров теплоносителя началось уже в ночь на 14 января.
В районе аварии по поручению главы Нижнего Новгорода Юрий Шалабаева проводился поквартирный обход домов с измерением температуры в комнатах
Система отопления на сегодняшний момент работает в штатном режиме
Напомним, что подающий отопление трубопровод был поврежден днем 13 января в Автозаводском районе Нижнего Новгорода. Авария привела к тому, что параметры теплоснабжения снижены в 88 домах.
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