Банк "Открытие" первым в России выдал кредит по сниженной ставке по льготной госпрограмме Бизнес

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

Российские банки начали выдачу первых кредитов малому и среднему бизнесу в рамках скорректированного постановления правительства № 1764 (льготная программа кредитования под ставку не более 7%). Первый кредит на 70 млн рублей по ставке ниже предельной - 5,5% - выдал банк "Открытие". Об этом сообщили в пресс-службе банка.



Реализация данной программы включена в нацпроект "Малое и среднее предпринимательство", который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.



Заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова пояснила, что после внесения изменений в гоcпрограмму максимальная конечная ставка для заемщиков определяется как ключевая ставка Банка России (на дату заключения договора), увеличенная не более чем на 2,75 процентных пункта.

"С учетом нынешней ставки Банка России предельная ставка по кредиту сейчас будет составлять 7%", - уточнила замминистра. Это ниже среднерыночной ставки по кредитам со сроком более 1 года, составляющей сейчас 8,17 %.



При этом банк вправе самостоятельно оценивать, насколько потенциальный заемщик соответствует требованиям программы, и предлагать ставку ниже максимальных 7% - как это и сделал банк "Открытие" при выдаче первого кредита по обновленной госпрограмме.



"Развитие и поддержка малого бизнеса является приоритетом для банка "Открытие". Быстрая реализация программы Минэкономразвития банками позволит клиентам развиваться и преодолеть последствия пандемии для бизнеса", - прокомментировала заместитель президента-председателя правления банка "Открытие" Надия Черкасова.



В рамках национального проекта МСП в 2021 году запланировано предоставление кредитов по льготной ставке в объеме 700 млрд рублей. Приоритетными отраслями, на которые ориентирована льготная программа кредитования, являются сельское хозяйство, туристический бизнес, строительство, водоснабжение, образование, здравоохранение, бизнес в области культуры и спорта.



В 2020 году в рамках программы было заключено свыше 17 тысяч кредитных соглашений на общую сумму более 1 трлн рублей, по которым выдано более 900 млрд рублей.