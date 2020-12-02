Площадь Минина вновь открыта для транспорта

Площадь Минина вновь открыта для движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.
Сегодня утром, 14 января, автобусы вернулись на привычные маршруты.
Напомним, главную площадь города перекрывали с 23 декабря по 13 января в связи с проведением фестиваля "Горьковская ёлка".
Напомним также, что парковки в центре Нижнего Новгорода станут платными не ранее чем в 2022 году.
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