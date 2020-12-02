Площадь Минина вновь открыта для транспорта Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Площадь Минина вновь открыта для движения транспорта. Об этом сообщили в департаменте культуры администрации Нижнего Новгорода.

Сегодня утром, 14 января, автобусы вернулись на привычные маршруты.

Напомним, главную площадь города перекрывали с 23 декабря по 13 января в связи с проведением фестиваля "Горьковская ёлка".

Напомним также, что парковки в центре Нижнего Новгорода станут платными не ранее чем в 2022 году.