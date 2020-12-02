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Приговор по делу о смертельном ДТП со школьниками на ул.Горького огласят 29 января 2021 года. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Нижегородской области.
Отметим, что оглашение приговора было перенесено с другой даты на конец января.
Начало судебного заседания в 10:00.
Напомним, ДТП произошло днем 7 декабря 2019 года на улице Горького: одну из машин выбросило на тротуар, по которому в это время шла группа школьников. Они шли в ТЮЗ на спектакль.
В результате ДТП один человек скончался (мама подростка, сопровождающая группу) и 10 человек были госпитализированы.
Подозреваемого в совершении ДТП задержали, при этом тогда Виктор Пильганов отказался от медицинского освидетельствования. Отметим, что ранее он уже был лишён прав.
Виктору Пильганову неоднократно продлевали срок ареста. Водителю предъявлены обвинения в совершении преступления по п. "а" ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств).
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