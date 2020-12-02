Проверка организована из-за инцидента с посадкой маленького ребенка одного в поезд Нижний Новгород-Москва Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Приволжская транспортная прокуратура проверяет информацию о посадке маленького ребенка в поезд Нижний Новгород-Москва без сопровождения взрослых. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства 14 января 2021 года.

Ранее в одном из телеграм-каналов сообщалось, что якобы отец посадил в поезд своего 4-летнего малыша на станции Ковров, а его мама должна была ехать с ребенком в поезде до Москвы, но она пропустила поезд. Из-за случившегося недопонимания мальчик продолжил путешествие в Москву в одиночестве. Проводники обнаружили ребенка одного и ссадили на следующей станции.

Сейчас прокуратура проверяет действия работников поездной бригады. В дальнейшем будут приняты меры прокурорского реагирования.