Нижегородцам предложили поучаствовать в программе "Архитекторы" Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцам предложили поучаствовать в программе "Архитекторы". Как сообщили в пресс-службе правительства региона со ссылкой на Минстрой РФ, открылся прием заявок.

Подать их можно на сайте до 25 января включительно.

Архитекторы.рф — бесплатная лидерская программа профессионального развития для специалистов в области архитектуры и градостроительства по поручению президента Владимира Путина.

Реализует программу ДОМ.РФ в партнерстве с институтом медиа, архитектуры и дизайна "Стрелка".

К участию в программе приглашаются архитекторы, проектировщики, градостроители и госслужащие, ответственные за вопросы облика городов. Подать заявку могут специалисты до 45 лет включительно, специалисты с оконченным высшим профильным образованием и опытом работы отраслевым специалистом или госслужащим не менее одного года, а также государственные служащие без оконченного высшего профильного образования при условии текущей работы в государственной сфере продолжительностью не менее двух лет. Имена 100 финалистов, которых выберет экспертное жюри, станут известны в середине марта.

"Два года назад мы запустили бесплатную образовательную программу Архитекторы.рф, и она уже доказала свою эффективность – мы каждый год получаем несколько тысяч заявок, из которых выбираем 100 финалистов. Именно эти люди в дальнейшем внесут значительный вклад в создание нового облика российских городов", - прокомментировал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.

Программа обучения третьего потока будет состоять из пяти образовательных модулей: четырех в офлайн-формате и одного – в режиме онлайн. Первый пройдет в Москве с 28 марта по 3 апреля, второй — региональный — с 20 по 30 мая, третий — в онлайн-формате — в июле, четвертый — международный — в августе, а завершающий пятый — в сентябре.

В фокусе программы окажутся стратегические подходы к развитию территорий, управление ресурсами и проектами, новые стандарты качества городской среды, комплексное пространственное развитие, социальный и экономический контекст.

Обучение будет проходить в форматах лекций, семинаров и тренингов, встреч с представителями администраций, исследовательских поездок, разработки индивидуальных проектов, дебатов и групповой деятельности. К преподавательскому составу, в который войдут профильные российские и международные эксперты из архитектурных бюро, девелоперского сектора, государственных структур, управления и бизнес-администрирования, присоединятся выпускники первых двух лет программы.

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