Более 20 нижегородских предприятий возместили затраты на оборудование за счет господдержки Общество

Фото: правительство Нижегородской области

25 нижегородских предприятий возместили затраты на покупку оборудования за счет господдержки. Как сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в 2020 году на эти цели было направлено 103 млн рублей.

Эта мера поддержки была разработана по поручению главы региона областным Минпромом по национальному проекту "Производительность труда".

"Субсидия из областного бюджета позволяет производственным предприятиям-участникам нацпроекта "Производительность труда", внедряющим бережливые технологии, получить компенсацию за покупку оборудования ", - сказал Глеб Никитин.

Для сравнения, в 2019 году субсидию получили 24 предприятия на сумму 80 млн рублей.

Губернатор Нижегородской области отметил, что благодаря субсидии предприятия повышают свою конкурентоспособность, получают дополнительные заказы, расширяют производство и, что особенно важно, создают новые рабочие места.

"Сумма компенсации составляет до 5 млн рублей и позволяет возместить до 50% затрат на приобретение оборудования, необходимого для модернизации и цифровизации производства, повышения производительности труда. Также мы компенсируем затраты, связанные с приобретением информационного, компьютерного и телекоммуникационного оборудования, программного обеспечения и лицензии на его использование", - рассказал Глеб Никитин.

Одна из компаний-участников нацпроекта "Производительность труда" - ООО "Плайвуд", производитель и экспортер фанеры из Ковернинского района Нижегородской области. Благодаря полученной субсидии они смогли увеличить объем производства на 10%.

Напомним, нацпроект "Производительность труда и поддержка занятости" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Напомним также, второе скоростное пассажирское судно на подводных крыльях "Метеор 120Р" начали строить в Нижегородской области в конце декабря прошлого года. Для этого предприятие стало участником нацпроекта "Производительность труда и поддержка занятости". К 2022-му предприятие планирует выйти на производительность в 7 "Валдаев" и 1 "Метеор" в год.

Также в конце декабря первый участник нижегородской программы "Доращивание" вступил в этот национальный проект. Доращивание позволяет предприятиям, которые хотят использовать инструменты бережливого производства для увеличения производительности труда, но не подходят под критерии нацпроекта, дорасти до необходимого уровня.