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Происшествия

Нижегородец попал под поезд в Ленинградской области

14 января 2021 15:18  [36] Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец попал под поезд в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Проишествие случилось накануне вечером, 13 января, в районе железнодорожной станции Любань. Информация о травмировании человека поступила в дежурную часть в 19:54. 

Полицейские установили, что 62-летний житель Нижнего Новгорода переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда "Санкт-Петербург – Москва" резко затормозил и попытался предупредить мужчину сигналом. Однако, наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.

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