Нижегородец попал под поезд в Ленинградской области Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородец попал под поезд в Ленинградской области. Об этом сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Проишествие случилось накануне вечером, 13 января, в районе железнодорожной станции Любань. Информация о травмировании человека поступила в дежурную часть в 19:54.

Полицейские установили, что 62-летний житель Нижнего Новгорода переходил через железнодорожные пути в неположенном месте. Машинист приближающегося поезда "Санкт-Петербург – Москва" резко затормозил и попытался предупредить мужчину сигналом. Однако, наезда избежать не удалось. От полученных травм мужчина скончался на месте.

В настоящее время сотрудниками транспортной полиции проводится проверка.