Иномарка столкнулась с маршруткой в Автозаводском районе Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Иномарка столкнулась с маршруткой в Автозаводском районе. Об этом сообщил очевидец в соцсети ВКонтакте сегодня днем, 14 января.

Внедорожник столкнулся с автобусом № 44 (ул.Космическая – ул.Пермякова). ДТП случилось на пр.Октября, около дома № 4.

Информация о пострадавших уточняется.

Из-за снегопада сегодня утром и днем крайне сложная дорожная ситуация. Утром пробки оценивались в 9 баллов, произошло несколько аварий. Характер погоды существенно не изменится. Сегодня вечером, а также завтра весь день ожидается небольшой снег.