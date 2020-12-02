Фото: из соцсети ВКонтакте
Иномарка столкнулась с маршруткой в Автозаводском районе. Об этом сообщил очевидец в соцсети ВКонтакте сегодня днем, 14 января.
Внедорожник столкнулся с автобусом № 44 (ул.Космическая – ул.Пермякова). ДТП случилось на пр.Октября, около дома № 4.
Информация о пострадавших уточняется.
Из-за снегопада сегодня утром и днем крайне сложная дорожная ситуация. Утром пробки оценивались в 9 баллов, произошло несколько аварий. Характер погоды существенно не изменится. Сегодня вечером, а также завтра весь день ожидается небольшой снег.
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