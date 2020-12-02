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Происшествия

Иномарка столкнулась с маршруткой в Автозаводском районе

14 января 2021 15:28  [45] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Иномарка столкнулась с маршруткой в Автозаводском районе. Об этом сообщил очевидец в соцсети ВКонтакте сегодня днем, 14 января.

Внедорожник столкнулся с автобусом № 44 (ул.Космическая – ул.Пермякова). ДТП случилось на пр.Октября, около дома № 4.

Информация о пострадавших уточняется.

Из-за снегопада сегодня утром и днем крайне сложная дорожная ситуация. Утром пробки оценивались в 9 баллов, произошло несколько аварий. Характер погоды существенно не изменится. Сегодня вечером, а также завтра весь день ожидается небольшой снег.

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