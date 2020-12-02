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Общество

Нижегородских должников уведомят об отключении электроэнергии

14 января 2021 15:47  [111] Общество

Нижегородские должники получат в январе уведомления об отключении электроэнергии. Об этом сообщили в пресс-службе "ТНС энерго НН" 14 января 2021 года.

В связи с окончанием моратория на отключение электроэнергии за задолженность, введенного постановлением Правительства РФ от 02.04.2020г. №424, в январе 2021 года должникам будут направлены уведомления об ограничении энергоснабжения. В этом месяце порядка 1600 неплательщиков получат уведомления заказными письмами.

Данная мера вызвана ростом дебиторской задолженности населения. Зачастую это связано с тем, что недобросовестные клиенты гарантирующего поставщика восприняли мораторий как возможность не платить за потребленную электроэнергию.

В случае, если потребитель не оплатит задолженность в течение двадцати дней с момента получения уведомления, компания "ТНС энерго НН" будет вынуждена подать заявку подрядчику на отключение электроэнергии.

В компании обратили внимание, что отказ от получения уведомления не снимает с должника ответственность: в любом случае заявка на отключение электроэнергии направляется гарантирующим поставщиком в уполномоченную на проведение соответствующих работ организацию.

Отметим, что возобновление энергоснабжения осуществляется после полного погашения задолженности и оплаты расходов по введению ограничения и возобновлению предоставления коммунальной услуги.

Кроме того, в случае неоплаты долг, пени, а также стоимость процедуры отключения и подключения электроэнергии будет взыскана в судебном порядке вместе со всеми судебными издержками.

"ТНС энерго НН" рекомендует клиентам погасить имеющиеся долги за электричество, так как первые ограничения электроэнергии начнутся уже с 15 февраля 2021 года.

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