Нижегородский водоканал заявил о снижении аварий на сетях Общество

Нижегородский водоканал подвел итоги работы по снижению количества аварий на сетях водоснабжения и водоотведения в 2020 году. Как сообщили в пресс-службе предприятия, за 12 месяцев прошлого года число аварий на водопроводах уменьшилось на 5% по сравнению с 2019 годом, а также на 18,5% в сравнении с 2018 годом.



Снизилось и количество аварий на коллекторах: на 8% по сравнению с 2019 годом и на 30% по сравнению с 2018 годом. На 8% по сравнению с 2019 годом стало меньше засоров на канализационных трубах, в сравнении с 2018 годом этот показатель упал на 18%.



Важным показателем работы Нижегородского водоканала является количество повторных аварий, то есть инцидентов на тех участках водопровода, куда бригады ранее вынуждены были выезжать по несколько раз в год. За два года число повторных повреждений трубопроводов холодного водоснабжения снизилось на 38%, повторных засоров канализации - на 35%, аварий на сетях водоотведения - на 37,5%.



Начальник Центральной диспетчерской службы АО "Нижегородский водоканал" Александр Ширяев отмечает, что ежегодное улучшение статистики является показателем системной работы предприятия.



"В 2019-2020 годах проводилась работа по отладке давления воды и стоков, что уменьшило вероятность гидроударов и снизило количество аварий. Параллельно ведется работа по перекладкам, промывкам, санации и прочистке сетей с ежегодным наращиваем объемов профилактических работ", - рассказал он.



На предприятии также добавили, что проводятся работы по модернизации оборудования на насосных станциях и на станциях подъема воды из реки, реализуется проект по оснащению водопроводных и канализационных насосных станций современным насосным оборудованием и системой телеметрии на производственных объектах.