Депутаты дежурят в качестве волонтеров в медучреждениях Нижегородской области Общество

Фото: НРО Единой России

Депутатский корпус "Единой России" принимает активное участие в деятельности регионального волонтерского центра партии по оказанию помощи медицинским учреждениям Нижегородской области. Об этом сообщает пресс-служба НРО партии.

Парламентарии обеспечивают медиков средствами индивидуальной защиты, питанием, транспортом, топливными картами, передают оргтехнику. Кроме того, депутаты в качестве волонтеров сами выходят на дежурство в поликлиники и больницы.

Депутат Законодательного собрания Нижегородской области Василий Суханов помогает сотрудникам больницы №30 в Московском районе Нижнего Новгорода. Он дежурит в колл-центре поликлиники: принимает звонки от жителей, заносит данные в опросные листы, разъясняет график работы врачей, записывает на прием. В новогодние каникулы парламентарий на личной машине доставлял врачей на вызовы и развозил медикаменты на дом больным, которые лечатся от коронавирусной инфекции амбулаторно. Кроме того, он передал в больницу наборы одноразовой посуды.

Заведующая поликлиникой городской клинической больницы №30 Нижнего Новгорода Ольга Тимина отметила, что в период пандемии нагрузка на медперсонал увеличилась в разы, и такая поддержка очень ощутима. "За поликлиникой закреплено более 19 тысяч жителей Московского района. Наш колл-центр работает с восьми утра до восьми вечера, в среднем в день сотрудники обрабатывают около 100 звонков. Также ежедневно развозим бесплатные лекарства пациентам на дом – от 6 до 10 адресов. Были дни, когда приходились делать по 20-30 выездов", - рассказала заведующая.

По словам Василия Суханова, медицинские работники заслуживают самой искренней признательности и поддержки за самоотверженный труд и выдержку, которые они проявляют в борьбе за здоровье нижегородцев. "Во время своего небольшого опыта работы в больнице, я увидел, какую колоссальную и важную работу выполняют наши врачи. Надо максимально помогать работникам здравоохранения, чтобы победить пандемию, и люди смогли быстрее вернуться к нормальной жизни. Мы постоянно на связи с руководителями медучреждений, чтобы знать, какая помощь нужна в первоочередном порядке. Как депутат отметил для себя, что ключевой вопрос, которым сейчас надо заниматься, – максимальная автоматизация работы именно в колл-центрах, потому медики чуть ли не треть своего времени иногда тратят на заполнение различной документации", - рассказал Василий Суханов.

В качестве волонтера помогает медикам и депутат Думы Нижнего Новгорода Татьяна Скоробогатова. "Сегодня я развозила лекарственные препараты. Вроде бы несложная работа, но на это уходит много времени, которое очень нужно медикам и тем людям, которым действительно в эти минуты необходима врачебная помощь. Поэтому мы стараемся разгрузить врачей в такой технической работе. Уже почти год, практически без выходных и отдыха, в таких непростых условиях они выполняют свой профессиональный долг. К волонтерскому центру для помощи лечебным учреждениям подключились все наши депутаты "Единой России", никто не остался в стороне. Будем стараться быть полезными и помогать тем, кому нужна поддержка в это непростое время", - сказала она.

Также депутат в рамках волонтерской деятельности привезла для работников поликлиники №47 в Ленинском районе средства индивидуальной защиты – медицинские маски, перчатки, костюмы.

Напомним, волонтерский центр "Единой России" работает в Нижегородской области с самого начала пандемии. Он объединил более двух тысяч добровольцев, которые оказывают различную помощь пожилым людям, многодетным и малоимущим семьям, гражданам с ограниченными возможностями здоровья, а также социальным учреждениям.

"И в первую волну коронавируса, и сейчас, во вторую волну, которая более тяжелая, роль волонтеров неоценима. Мы их привлекаем к работам разного рода: заполнению регистра коронавирусных больных, на "горячих линиях", в регистратуре, развозу лекарств пациентам и многим другим. Волонтеры нам просто необходимы, они нам очень помогают", - рассказала главный врач городской поликлиники №1 Приокского района Нижнего Новгорода Ирина Фомина.

Волонтерские штабы партии работают во всех районах и городских округах области.