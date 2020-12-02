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Общество

Нижний сегодня: главные события дня

14 января 2021 19:23  [72] Общество

Нижегородские власти ведут переговоры о сохранении остановки поездов в Москве на Курском вокзале

Почти все высокоскоростные поезда в 2021 году будут останавливаться в Москве не на Курском вокзале, а на ТПУ Восточный, терминал "Локомотив". В настоящее время "РЖД" и правительство Нижегородской области ведут переговоры по оптимизации графика движения поездов из региона и сохранении ряда маршрутов на Курском вокзале.

Стало известно количество нижегородцев, которым на 14 января подтвердили COVID-19

По данным на 14 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 76 287 человек, в том числе 476 новых случаев заболевания зарегистрировано за прошедшие сутки, а днем ранее - 456 новых случаев COVID-19.

Заболевших COVID-19 за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области

Случаев заболевания коронавирусом за прошедшие сутки не выявлено в 19 районах Нижегородской области. Вчера заболевших не было зарегистрировано в 22 муниципалитетах области. Всего сейчас в регионе COVID-19 верифицирован у 76 287 человек, из которых 33 102 проживает в Нижнем Новгороде, а остальные 43 185 – за пределами областного центра.

Нижегородец-мошенник добровольно сдался полицейским

Мужчина размещал информацию об изготовлении и доставке пиломатериалов на сайтах бесплатных объявлений. Покупатели оплачивали 100% суммы заказа, а мужчина заказы в итоге не выполнял, а потом и вовсе пропадал. Сейчас он сам пришел в отдел полиции и рассказал, что на протяжении нескольких месяцев обманывал людей и похищал деньги.

Проверка организована из-за инцидента с посадкой маленького ребенка одного в поезд Нижний Новгород-Москва

Ранее в одном из телеграм-каналов сообщалось, что якобы отец посадил в поезд своего 4-летнего малыша на станции Ковров, а его мама должна была ехать с ребенком в поезде до Москвы, но она пропустила поезд. Из-за случившегося недопонимания мальчик продолжил путешествие в Москву в одиночестве. Проводники обнаружили ребенка одного и ссадили на следующей станции. Сейчас Приволжская транспортная прокуратура проверяет данную информацию.

Правила крещенских купаний во время пандемии установлены в Нижегородской области

Находящимся на водных объектах гражданам необходимо соблюдать социальную дистанцию (1,5 метра), а в помещениях - масочный режим. В местах переодевания и в иорданях одновременное присутствие людей будет ограничено. В частности, в раздевалках на 4 кв. метра разрешается присутствовать одному человеку, в проруби – лишь одному человеку, за исключением родителей с детьми. Продажа продуктов и напитков разрешается только в промышленной упаковке. Все мероприятия будут контролировать волонтеры и компетентные органы.

Определены места, где организуют крещенские купания в Нижнем Новгороде

Всего для жителей города подготовленошесть объектов, где можно искупаться на Крещение. на площадках купелей установят деревянные настилы и лестницы с перилами. Рядом с площадками развернут современные пункты обогрева с крытыми раздевалками, с помощью переносных генераторов обеспечат освещение. На водоемах будут дежурить спасатели, кареты скорой помощи и сотрудники правоохранительных органов.

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