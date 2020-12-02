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Общество

ЕРКЦ напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате квитанций

15 января 2021 10:12  [80] Общество

"Единый расчетно-кассовый центр Нижегородской области" (ЕРКЦ) напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате отопления и горячей воды. Об этом сообщили в компании.

Использование сервисов позволит гражданам до 25 числа произвести платеж, не выходя из дома. Как отметили в ЕРКЦ, это особенно значимо в период роста вирусных заболеваний.

Оплатить без комиссии отопление и горячую воду по квитанциям ЕРКЦ можно на сайте:

1. Через Личный кабинет: (только для зарегистрированных пользователей) в разделе "Оплатить квитанцию ООО "ЕРКЦ"".

2. Через сервис "Оплатить онлайн": (регистрация не требуется).

На сайте также можно оплатить долги по судебным решениям. Для это нужно знать номер исполнительного документа или соглашения о реструктуризации задолженности и сумму, которую требуется оплатить. Подробная инструкция размещена на сайте в разделе "Информационный помощник".

Кроме этого, заплатить без комиссии за отопление и горячую воду в Дзержинске можно в офисе ЕРКЦ (ул. Петрищева, д. 10 А). Оплату также принимают в операционных окнах ЕРКЦ, расположенных в зданиях многофункциональных центров на ул. Гастелло, д.11., ул. Пушкинская, д.16 и ул. Терешковой, д.24, а также в пункте приема платежей компании в ТД "Меркурий".

В Кстове жители могут оплатить отопление и горячую воду без комиссии в офисе компании (б-р Нефтепереработчиков, д.19), а также в дополнительном операционном окне ЕРКЦ, расположенном в многофункциональном центре (ул. Магистральная, д.22Б).

Компания напоминает, что начисление пеней за просрочку платежа за отопление и горячую воду возобновлено с 1 января 2021 года. В квитанции за январь текущего года пени будут включены в общую сумму к оплате наряду с начислениями за текущий месяц и задолженностью за вышеуказанные коммунальные услуги.

Задать вопрос специалистам компании можно по телефону контакт-центра 8(800) 100-75-30 (звонок бесплатный) ежедневно с 08-00 до 20-00, а также на сайте ЕРКЦ в разделе "Обратная связь".

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