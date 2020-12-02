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Общество

Депутат Госдумы Наталья Назарова подарила велосипед ребенку из Навашино

15 января 2021 10:23  [82] Общество

Депутат Государственной думы Наталья Назарова приняла участие в акции "Елка желаний" и исполнила мечту юного жителя Навашино Коли Рыбакова.

"В новогодние дни мы все - и взрослые, и дети - ждем чудес, а еще можем совершать их сами. Мы сами становимся счастливее, когда приносим кому-то радость, особенно если это дети", - сказала Наталья Назарова.

Акция "Елка желаний" всероссийского проекта "Мечтай со мной" проводится по всей стране в дни новогодних праздников. Она помогает осуществить мечты детей-сирот, оставшихся без попечения родителей, ребят с ограниченными возможностями здоровья или проживающих в семьях с уровнем дохода ниже прожиточного минимума.

Мама Коли Рыбакова разместила на сайте проекта заявку на исполнение желания – он мечтал о велосипеде. Наталья Назарова откликнулась и исполнила мечту 6-летнего мальчика.

"Коля очень активный и развитый ребенок. Хочет заниматься спортом, играть в футбол. Он мой большой помощник в делах. Когда занимаюсь уборкой, то он бросает все свои игрушки и бежит помогать. В следующем году мы пойдем в первый класс, но Коля уже сейчас проявляет интерес к книгам", - сказала мама Анна Наумова.

"Подобные акции очень важны. Каждая история ребенка очень трогательная. И участие в проекте – это возможность порадовать малышей, которые с особым нетерпением ждут самого сказочного праздника в году. Очень здорово, что мечта Коли Рыбакова и тысяч других российских детей осуществилась с помощью акции "Елка желаний"", - добавила парламентарий.

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