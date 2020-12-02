Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января. Об этом сообщили в ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиала "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Это произойдет с 2:00 до 11:00 из-за плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.

В это время недоступным станет сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций.

Также 18 января с 2:00 до 11:00 во всех пунктах эфирного вещания в Нижегородской области будут перерывы трансляции аналогового канала ННТВ и "Радио Образ", а первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии (без региональных блоков ГТРК "Нижний Новгород").

В управлении добавили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-220-20 02.