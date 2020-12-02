Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Общество
15 января 2021 10:33  [74] Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января
15 января 2021 10:23  [81] Депутат Госдумы Наталья Назарова подарила велосипед ребенку из Навашино
15 января 2021 10:12  [81] ЕРКЦ напоминает жителям Дзержинска и Кстова об онлайн-сервисах по оплате квитанций
15 января 2021 10:00  [100] Прокуратура добилась появления лекарства в аптеке Чкаловска
14 января 2021 19:23  [240] Нижний сегодня: главные события дня
14 января 2021 19:21  [350] Минздрав проверит Павловскую ЦРБ, на которую жалуются родственники скончавшейся пациентки
14 января 2021 17:48  [182] Определены места, где организуют крещенские купания в Нижнем Новгороде
14 января 2021 17:03  [191] Депутаты дежурят в качестве волонтеров в медучреждениях Нижегородской области
14 января 2021 16:52  [310] Тягач дежурит у Мызинского моста в Нижнем Новгороде в помощь большегрузам
14 января 2021 16:50  [222] "Нижегородцы начали активно записываться на вакцинацию от коронавируса", - Глеб Никитин
Общество

Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января

15 января 2021 10:33  [74] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Перерывы трансляции телерадиопрограмм ожидаются в Нижнем Новгороде, Арзамасе и Сарове 18 января. Об этом сообщили в ФГУП "Российская телевизионная и радиовещательная сеть" филиала "Нижегородский областной радиотелевизионный передающий центр".

Это произойдет с 2:00 до 11:00 из-за плановых профилактических работ на радиотелевизионных станциях Нижегородского филиала РТРС.

В это время недоступным станет сигнал первого и второго мультиплексов цифрового эфирного телевидения (пакетов РТРС-1 и РТРС-2), аналоговых телеканалов и радиостанций.

Также 18 января с 2:00 до 11:00 во всех пунктах эфирного вещания в Нижегородской области будут перерывы трансляции аналогового канала ННТВ и "Радио Образ", а первый мультиплекс цифрового эфирного телевидения выйдет в эфир в федеральной версии (без региональных блоков ГТРК "Нижний Новгород").

В управлении добавили, что регулярное регламентное обслуживание, которое проводится во время профилактики, позволяет продлить срок службы оборудования и обеспечить бесперебойную трансляцию.

По вопросам эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии: 8-800-220-20 02.

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
CleverSmile
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph