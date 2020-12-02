Четыре человека пострадали на пожаре в арзамасской пятиэтажке

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Четыре человека пострадали на пожаре в жилом доме Арзамаса 14 января 2021 года. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на ул. Мира поступило в 16:40. На момент прибытия спасателей горело имущество в комнате на первом этаже.
Пожарные эвакуировали 35 человек, среди которых было четверо детей. Пятнадцати людям, чтобы выйти, потребовалась помощь.
В 18:04 пожар был ликвидирован на площади 18 кв.м. Никто не погиб.
Для ликвидации последствий пожара привлекли 23 спасателя.
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