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Происшествия

Четыре человека пострадали на пожаре в арзамасской пятиэтажке

15 января 2021 10:48  [95] Происшествия

Фото: ГУ МЧС России по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Четыре человека пострадали на пожаре в жилом доме Арзамаса 14 января 2021 года. Об этом рассказали в ГУ МЧС России по Нижегородской области.

Сообщение о пожаре в пятиэтажном доме на ул. Мира поступило в 16:40. На момент прибытия спасателей горело имущество в комнате на первом этаже. 

Пожарные эвакуировали 35 человек, среди которых было четверо детей. Пятнадцати людям, чтобы выйти, потребовалась помощь.

В 18:04 пожар был ликвидирован на площади 18 кв.м. Никто не погиб.

Для ликвидации последствий пожара привлекли 23 спасателя. 

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