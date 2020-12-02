Звезды российских сериалов сыграют в Нижнем Новгороде в спектакле "Шальные деньги" 14 февраля Культура и отдых

Звезды российских сериалов сыграют 14 февраля на сцене КЗ "Юпитер" в остроумном, легком спектакле "Шальные деньги". Об этом рассказали организаторы.

Комедия "Шальные деньги" — это безукоризненный пример того, как классика остается актуальной на все времена. Полтора века назад Островский написал пьесу, которая не отпускает до самой развязки, приковывает внимание, заставляет сопереживать главным героям, дает пищу для ума и современным зрителям.

У красавицы Лидии Чебоксаровой, привыкшей жить на широкую ногу, масса поклонников, но никто из них не готов сделать предложение придирчивой охотнице за богатым мужем, пока на горизонте не появляется скромный влюблённый провинциал Васильков. Приятели Чебоксаровых, желая разыграть Лидию, выдают Василькова за "миллионера". Лидия принимает предложение Василькова, но оказывается жестоко обманута.

Остроумным диалогам и талантливой игре актеров удалось сделать постановку близкой каждому зрителю. Пусть каждый после увиденного ответит на вопрос: а не побоится ли он такого счастья и, одновременно, такого испытания — стать обладателем шальных денег.

В ролях: Кирилл Гребенщиков, Иван Стебунов, Борис Хвошнянский, Александр Лымарев, Ирина Чериченко, Надежда Азарова, Сергей Савичев.

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