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Бизнес

Банк "Открытие" выступил финансовым партнером сделки по продаже дзержинского ЗАО "Корунд-Циан"

15 января 2021 11:55  [77] Бизнес

Инвестиционная компания GEM Capital в партнерстве с Industry Partners Corporation закрыли сделку по приобретению ЗАО "Корунд-Циан" - крупнейшего производителя цианида натрия на рынке СНГ, завод которого расположен в Дзержинске. Об этом сообщает пресс-служба банка "Открытие" – финансового партнера по сделке.

В пресс-службе пояснили, что сделка включает в себя приобретение акций компании и рефинансирование существующих кредитов. Общий объем предоставленных кредитных средств превысил $300 млн. При этом банк "Открытие" выступил одновременно организатором и международным документарным и платежным эскроу-агентом по M&A сделке.

"Корунд-Циан" – крупнейший в СНГ производитель цианида натрия, основного реагента, применяемого золотодобывающими компаниями при извлечении золота. Завод обладает двумя уникальными производственными линиями, которые обеспечивают суммарную выработку более 65 тысяч тонн цианистых солей в год. Себестоимость производства продукта у завода является одной из самых низких в мире. "Корунд-Циан" входит в топ-8 мировых производителей цианида натрия.

"Участие банка "Открытие" в такой крупной и важной сделке с международными партнерами стало подтверждением высокого уровня профессионализма и экспертизы корпоративного бизнеса банка. Мы благодарны партнерам за доверие и надеемся на развитие нашего плодотворного взаимовыгодного сотрудничества", - прокомментировала вице-президент, директор департамента по работе с клиентами банка "Открытие" Екатерина Чиркова.

"Корунд-Циан" – первая для GEM Capital инвестиция в химическую отрасль и важнейший шаг в реализации нашей инвестиционной стратегии в этом сегменте. Мы уверены в высокой квалификации и профессионализме команды предприятия и видим большие перспективы рынка цианида натрия в России и за её пределами", - заявил основатель и управляющий партнер GEM Capital Анатолий Палий.

"Мы рады приветствовать GEM Capital и Industry Partners Corporation в качестве новых акционеров и уверены, что наше партнерство позволит успешно реализовать стратегические планы предприятия на рынке цианида натрия", - прокомментировал генеральный директор ЗАО "Корунд-Циан" Иосиф Хайцин.

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