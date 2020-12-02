"Идею о создании "Аллеи трудовой славы" нужно поддерживать" - Евгений Люлин Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Председатель Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Люлин 14 января посетил с рабочим визитом Дзержинск.

Как сообщает пресс-служба регионального парламента, Евгений Люлин встретился с общественным активистом, ветераном труда Николаем Ефимовичем Горбуновым, чтобы обсудить идею создания "Аллеи трудовой славы". Николай Горбунов прошел путь от инженера ТЭЦ до главного инженера. За активную творческую работу в ветеранской организации ему было присвоено звание "Почетный ветеран городской ветеранской организации Дзержинска". Он является автором книг об участниках Великой Отечественной войны, жителях города химиков, которые внесли значительный вклад в его развитие.

"Это удивительный человек. Большую часть жизни он посвятил энергетике, участвовал в строительстве многих ТЭЦ – Кустанайской, Павлодарской, Пензенской, Игумновской, Дзержинской. В Дзержинске очень много сделал для развития объектов энергообеспечения, когда город развивался, росло жилищное строительство, производство. В свои 88 лет он сохраняет активную жизненную позицию, участвует в общественных вопросах", - поделился впечатлениями от встречи председатель Законодательного собрания.

"Сейчас, когда Николай Ефимович на заслуженном отдыхе, это человек живой, энергичный, профессионально оценивающий ситуацию в различных сферах. Мы с ним говорили и об энергетике, и об уличном освещении, экологии, о многих городских проблемах", - добавил Евгений Люлин.

"Его идею увековечить память ветеранов труда, ветеранов войны, сделать "Аллею трудовой славы" нужно поддерживать, этот вопрос мы с мэром Дзержинска обязательно обсудим! В городе много Героев Социалистического труда, Героев Советского Союза, лауреатов различных государственных премий, других выдающихся людей, которые должны остаться в истории. Что касается места для аллеи, то предложен Бульвар химиков. Возможно, в городе будет несколько точек, чтобы разместить фотографии всех заслуженных людей", - пояснил Председатель Законодательного собрания Нижегородской области.

В тот же день Евгений Люлин побывал в гостях у 12-летней Анастасии Шурламовой, которая является участницей благотворительной акции "Ёлка желаний". В рамках этой акции дарят подарки тем, кто в большей степени нуждается в этом – детям-сиротам, ребятам из малообеспеченных семей, людям с ограниченными возможностями здоровья. Анастасия Шурламова учится в 3-й коррекционной школе Дзержинска. Вместе с мамой они участвовали в акции, а Евгений Люлин исполнил мечту девочки.

"Настя очень хочет научиться шить и мечтает посвятить себя этой профессии. Я выполнил поручение Деда Мороза, подарил ей швейную машинку. Она была счастлива! И, знаете, дарить намного интереснее, чем получать подарки. Видеть счастливые глаза маленького человека, мечта которого исполнилась - это здорово! Поэтому нам всем нужно почаще делать такие подарки. Каждый ребенок имеет право на мечту и ее воплощение!", - сказал Евгений Люлин.

Также в Дзержинске председатель Законодательного собрания посетил фонтан на Торговой площади.

"Создана еще одна интересная привлекательная зона для города. Вижу, что жителям нравится! Люди приходят сюда погулять, пофотографироваться. Думаю, летом здесь будет еще интереснее", - предположил председатель областного парламента.

Напомним, в 2016 году был разработан проект на строительство 4-х контурного светодинамического фонтана. Диаметр чаши с облицовкой из природного камня составляет 20 метров. В целях благоустройства территории около городского фонтана установлены фонари, лавочки для отдыха и урны.