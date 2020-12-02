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Общество

Нижегородский водоканал вновь будет начислять пени за долги

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Нижегородский водоканал вновь будет начислять пени за неуплату долгов по водоснабжению и водоотведению. В пресс-службе предприятия напомнили, что 31 декабря 2020 года истек срок действия моратория на начисление пеней, введенный постановлением Правительства от 2 апреля в связи с пандемией коронавируса и сложной экономической обстановкой.

"В связи с завершением срока моратория Нижегородский водоканал начислит пени на долги, образовавшиеся до 1 апреля 2020 года. То есть, если у жителя до введения моратория имелся долг за холодную воду или канализацию, он увидит пени на него в платежном документе за январь 2021 года. При этом период с апреля по декабрь так и останется без штрафных санкций за просрочку платежа", - пояснил директор по работе с абонентами АО "Нижегородский водоканал" Николай Смирнов.

При этом, пока есть возможность не оплачивать накопленные пени. До 31 марта 2021 года в рамках действия акции "Прощай, пени" жители Нижнего Новгорода и Кстовского района при полном погашении задолженности за воду и водоотведение могут подать заявку о списании пеней. С подробной информацией можно ознакомиться на сайте www.vodokanal-nn.ru в разделе "Абонентам". 

Кроме того, с 1 января Нижегородский водоканал перестает принимать к расчетам показания счетчиков, у которых истек срок поверки. Если до 31 декабря 2020 года согласно тому же мораторию счетчик с истекшим сроком поверки считался как исправный, и Нижегородский водоканал принимал показания, то с 1 января 2021 года, если срок поверки прибора истек, начисление будет производиться по нормативу.

Во избежание недопонимания Нижегородский водоканал рекомендует жителям прояснить возникшие вопросы.

Центр по работе с абонентами открыт для посетителей, но по предварительной записи и с обязательным использованием масок и перчаток. Записаться на прием можно по телефону 233-99-99 либо в личном кабинете на сайте АО "Нижегородский водоканал".

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Теги:
Водоканал Долги ЖКХ
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