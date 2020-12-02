Около 300 нарушений по контейнерным площадкам выявлено в Нижегородской области в праздники

284 нарушения содержания контейнерных площадок выявлено в Нижегородской области в новогодние праздники. Об этом стало известно в ходе брифинга о вывозе твердых коммунальных отходов 15 января 2021 года.
Заместитель начальника управления охраны окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов региона Владимир Никифоров рассказал, что сотрудники минэкологии обследовали 1414 контейнерных площадок в 17 муниципальных образованиях. В результате было выявлено 104 нарушения. Основные касались содержания площадок.
Специалисты ГЖИ также ежедневно проверяли соблюдение графика вывоза мусора. В праздничные дни было проверено более трех тысяч мест накопления ТКО, выявлено 180 нарушений.
Как отметила заместитель руководителя Госжилинспекции Дина Анкудимова, по сравнению с прошлым годом процент выявленных нарушений сократился более чем в два раза.
Пиковые нагрузки были зафиксированы с 31 декабря по 3 января.
Отметим, что за нарушения требований к содержанию мест накопления ТКО предусмотрена административная ответственность до 40 тысяч рублей, а за некачественное предоставление коммунальной услуги по вывозу ТКО - до 10 тысяч рублей.
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