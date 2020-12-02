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Культура и отдых

Более 800 нижегородских детей получили "Новогоднее чудо"

15 января 2021 14:53  [66] Культура и отдых

Фото: правительство Нижегородской области

Более 800 нижегородских детей получили "Новогоднее чудо". Акцию с таким названием организовали волонтеры культуры при поддержке министерства культуры Нижегородской области.

В частности, были собраны новогодние подарки для 850 детей, которые нуждаются в социальной поддержке. В акции приняли участие более 450 добровольцев.

"Наша акция - большой пример успешного взаимодействия добровольцев в сфере культуры, органов социальной защиты, учреждений культуры и коммерческого сектора. Мы благодарим нижегородцев и предпринимателей, которые не остались равнодушными к акции и вместе с нами подарили положительные эмоции и новогоднее чудо детям", – рассказал региональный координатор общественного движения "Волонтеры культуры" Ассоциации волонтерских центров в Нижегородской области Александр Зуев.

Волонтеры поздравили с праздником детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, имеющих хронические и онкологические заболевания, детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-сирот, а также посетили дома престарелых.

Акция "Новогоднее чудо" также прошла в Чкаловске, Кулебаках, Шахунье, округах Сокольский, Семеновский, Перевозский, а также в Гагинском, Вадском, Арзамасском, Бутурлинском, Спасском, Дивеевском, Краснооктяборьском и Краснобаковском районах.

Присоединиться к общественному движению может любой желающий. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте https://dobro.ru или волонтеры-культуры.рф.

Напомним, программа "Волонтеры культуры" является одним из ключевых направлений национального проекта "Культура", разработанного в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Акция проходит второй год подряд.

Напомним, что лучшие районы по реализации программы "Волонтеры культуры" в 2020 году определены в Нижегородской области.

Добавим, что волонтеры также помогли нижегородскому оперному театру в период пандемии COVID-19.

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Теги:
Волонтеры Дети Нацпроект
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