ВТБ выдал первые 500 автокредитов по новой госпрограмме Общество

ВТБ за первую половину января получил свыше 3,6 тысяч заявок на автокредиты по новой программе государственной поддержки 2021. За это время банк выдал более 500 автокредитов почти на 300 млн рублей. Доля господдержки от общего количества продаж января составила 40%, пояснили в пресс-службе банка.



Первые кредиты в 2021 году оформили жители Москвы, Казани, Санкт-Петербурга, Самары и Уфы. Наибольшей популярностью у клиентов пользуются программы "Семейный автомобиль", "Первый автомобиль" и приобретение машины в трейд-ин.



"Прошлый год был одним из самых непростых для всего автомобильного рынка. Продажам помогла своевременно обновленная программа господдержки, по которой выдавался каждый второй автокредит. В ВТБ за год по ней транспортные средства на льготных условиях смогли пробрести более 22 тыс. клиентов на 13,4 млрд рублей. Решение продлить госсубсидирование еще на год, на наш взгляд, сыграет определяющую роль для полного восстановления рынка и поддержит спрос населения на автомобили», – комментирует начальник управления организации продаж автокредитов – вице-президент ВТБ Владимир Высоцкий.



ВТБ с 1 января начал работать по новым условиям возобновленной государственной программы льготного автокредитования. Клиенты могут со скидкой приобрести в кредит автомобиль, произведенный в 2021 году, цена которого не превышает 1,5 млн рублей. Дисконт от стоимости транспортного средства составляет 10%, для регионов ДФО – 25%.



В этом году под субсидию попадают автомобили, произведённые с 1 декабря 2020 года, а льготные условия кредитования по-прежнему будут действовать для семей с одним и более несовершеннолетними детьми, для граждан, впервые приобретающих автомобиль, работников медицинских организаций и клиентов, которые для покупки автомобиля сдадут в трейд-ин имеющееся у них транспортное средство старше шести лет при условии, что они владели им не менее одного года.



В рамках программы предусмотрена скидка 10% от стоимости автомобиля. На территории Дальневосточного федерального округа ее размер составляет 25% при наличии регистрации по месту жительства, либо регистрации по месту временного пребывания на территории ДФО.



Максимальная стоимость транспортного средства не должна превышать 1,5 млн руб., возможные для покупки марки: LADA, УАЗ, ГАЗ, Kia, Hyundai, Renault. Также в рамках госпрограммы теперь можно приобрести со скидкой автомобили марки Datsun (модели On-Do и Mi-Do). Первоначальный взнос – от 10% от стоимости машины.