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Общество

ЛУКОЙЛ принял участие в акции "С новым годом, ветеран!"

15 января 2021 15:09  [67] Общество

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень поздравил с Новым годом участников и инвалидов Великой Отечественной войны Кстовского района в рамках всероссийской акции "С новым годом, ветеран!". Об этом рассказали в пресс-службе компании.

Одного из участников войны Иван Сергеевича Серова депутат поздравил лично и вручил ему продуктовый праздничный набор.

В феврале Ивану Сергеевичу исполняется 96 лет. О его боевых заслугах многое известно. Иван Сергеевич воевал на 3-м Белорусским фронте, был дважды ранен – лёгкое, тяжёлое ранение и контузия. С 1967 года по 1985 работал на Новогорьковском нефтеперерабатывающем заводе составителем поездов.

"Очень важно помнить о людях, которые подарили нашей Родине мирное небо над головой. И в канун Нового года у нас есть прекрасная возможность еще раз поблагодарить ветеранов, поздравить их с праздниками, пожелать им, прежде всего, здоровья, счастья и добра! Быть рядом с такими людьми и подарить им частичку тепла - большая честь. Несмотря на возраст, наши защитники бодры и молоды душой" - отметил Антон Гребень.

За время акции "С Новым годом, ветеран!" в Кстовском районе продуктовые наборы были вручены 38 ветеранам.

Все личные посещения ветеранов проходили при строгом соблюдении всех мер безопасности в связи пандемией, отметили в компании.

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Теги:
Акции Кстовский район ЛУКОЙЛ
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