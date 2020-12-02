ЛУКОЙЛ принял участие в акции "Елка желаний" Общество

Заместитель генерального директора по связям с общественностью ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез"(100% дочернее предприятие ПАО "ЛУКОЙЛ"), депутат Законодательного собрания Нижегородской области Антон Гребень принял участие во всероссийской акции "Елка желаний" и исполнил два новогодних желания детей из города Кстово и Нижнего Новгорода. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Первым исполненным желанием с волшебной елки стало письмо от 10-летней Маши из Нижнего Новгорода. Она мечтала о планшете, который поможет ей учиться. Было осуществлено и пожелание 5-летнего Армена, воспитанника кстовского приюта для детей и подростков "Алый парус", который мечтал о радиоуправляемой машине.

"Нет ничего прекраснее в этом мире, чем восторженные и счастливые глаза ребёнка. В преддверии Нового года мы все верим в чудо, а наши маленькие жители особенно ждут этот праздник. Каждый из нас может помогать этим чудесам случаться, а желаниям детишек сбываться! С каким трепетом и искренностью сегодня Маша рассказывала стихотворение о сказочной зиме, новогоднем настроении и подарила мне картину, которую нарисовала сама при поддержке мамы. Как же от этого становится тепло на душе. Верьте в чудеса и они обязательно произойдут в вашей жизни", - сказал Антон Гребень.