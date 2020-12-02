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Общество

Нижегородцы реже разводились в год пандемии COVID-19

15 января 2021 16:08  [88] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцы реже разводились в 2020 году. Об этом на пресс-конференции 15 января рассказала руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

Она отметила, что количество разводов в регионе существенно сократилось. Так, за 2020 год зарегистрировано расторжение 12 340 браков, что на 9,38% меньше, чем в 2019 году. Не исключено, что на уменьшение числа разводов повлияла пандемия COVID-19, когда несколько месяцев отделы ЗАГС были закрыты.

Что касается бракосочетаний, то всего за 2020 год в регионе заключено 16 110 браков. Пик свадебного сезона традиционно пришелся на летние месяцы: было зарегистрировано более 7 тысяч браков. Торжественная регистрация браков возобновилась только в июне.

Если сравнить с другими периодами, то в 2019 году было заключено 19 574 браков и 13 497 разводов. К примеру, за 2017 год было зафиксировано 22 860 записей о заключении брака (что на 6% больше показателей 2016 года) и более 13 500 разводов.

В этом году пары уже начали подавать заявления на свадебную регистрацию.

Самые красивые и популярные даты - 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.

"Обращаем внимание, что Нижегородский Дом бракосочетания и Заречный Дом бракосочетания откроют свои двери для молодоженов и в выходные дни: 21 февраля, 6 марта, 8 и 9 мая, 31 декабря 2021 года", - отметила Ольга Краснова.

В год 800-летия Нижнего Новгорода будет организовано чествование 800-го новорожденного и 800-й пары новобрачных.

"В юбилейный для Нижнего Новгорода год мы обязательно организуем чествование 800-го ребенка, рожденного в Нижнем Новгороде в 2021 году, и 800-й пары, заключившей брак. Также в ближайшее время мы объявим о проведении конкурсов "Счастья много не бывает" и "Семейный Нижний". Первый организован для родителей двойняшек, тройняшек, близнецов. Мы хотим, чтобы они поделились фотографиями любимых малышей. А второй приурочен к 800-летию города. Мы ждем фотографии участников конкурса на фоне главных достопримечательностей Нижнего Новгорода или в местах, важных и любимых именно вашей семьей", - отметила Ольга Краснова.

Напомним, почти 28 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2020 году, что на 5% меньше, чем в 2019 году.

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Теги:
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