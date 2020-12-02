Фото:
Застройщик нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха" объяснил причины аварии. Напомним, сегодня, 15 января, очевидцы в соцсети ВКонтакте рассказали о том, что в подъезде одного из домов комплекса прорвало трубу и затопило этаж.
По информации застройщика, сегодня около 5:00 в технической нише 6-го этажа дома № 34 (по генплану) сорвало кран холодной воды. Авария была обнаружена, в 7:30 утра был установлен новый кран. Водоснабжение было восстановлено.
Проводится оценка ущерба собственникам квартир.
Все работы, необходимые для устранения последствий срыва крана, в местах общего пользования и в квартирах, будут произведены в рамках гарантийного обслуживания дома.
Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+