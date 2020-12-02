Застройщик нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха" объяснил причины аварии Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Застройщик нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха" объяснил причины аварии. Напомним, сегодня, 15 января, очевидцы в соцсети ВКонтакте рассказали о том, что в подъезде одного из домов комплекса прорвало трубу и затопило этаж.

По информации застройщика, сегодня около 5:00 в технической нише 6-го этажа дома № 34 (по генплану) сорвало кран холодной воды. Авария была обнаружена, в 7:30 утра был установлен новый кран. Водоснабжение было восстановлено.

Проводится оценка ущерба собственникам квартир.

Все работы, необходимые для устранения последствий срыва крана, в местах общего пользования и в квартирах, будут произведены в рамках гарантийного обслуживания дома.