Юные жители Арзамаса получили подарки от руководителей АПЗ Общество

Фото: Елена Галкина

Четверо юных жителей Арзамаса и Арзамасского района получили к Новому году подарки от руководителей АО "АПЗ" – генерального директора Андрея Капустина и председателя Совета директоров Олега Лавричева. Об этом сообщили в пресс-службе Арзамасского приборостроительного завода им. П.И. Пландина.

О всероссийском проекте "Ёлка желаний" термист цеха №68 Арзамасского приборостроительного завода Валентина Чижова узнала, когда проходила с сыном Ваней курс реабилитации в Самарской области.

"Одна родительница посоветовала, и я зашла на сайт, заполнила анкету. Пожелала, чтобы сыну подарили путевку на море. Ванечке 4 года, он очень любит воду, может долгое время слушать, как она журчит, смотреть, как льется. Подумала тогда, что море ему очень понравится. Но, если честно, не верила, что желание сбудется. А оно сбылось! Особенно приятно, что его помог исполнить руководитель нашего завода. Большое спасибо!" – рассказала она.

На юг Валентина с сыном поедут в начале лета. Они будут отдыхать в специализированном оздоровительном пансионате, и Ваня не только увидит море, но и поправит своё здоровье.

Еще одна добрая история произошла с Екатериной Гусевой. Девушке 17 лет, учится на 2 курсе Арзамасского коммерческо-технического техникума, занимается творчеством. Компьютерной техники в семье нет, поэтому ноутбук был не просто мечтой, но и насущной необходимостью.

"Я сочиняю фанфики – это такие истории, основанные на оригинальных произведениях, фильмах. Вдохновение может прийти в любой момент, и тут главное успеть записать. Поэтому ноутбук мне был нужен не только для учебы, но и для творчества", - поделилась она.

Желание девушки исполнилось тоже благодаря генеральному директору АО "АПЗ" Андрею Капустину. Ноутбук Екатерине Гусевой вручили депутат городской Думы, председатель профсоюзной организации завода Александр Тюрин и заместитель главы администрации Арзамаса Роман Шершаков.

Счастливыми обладателями электронных планшетов стали двое юных жителей Арзамасского района – Дмитрий Шавин из Шерстина и Лидия Волкова из Кирилловки. Такие подарки им сделал Олег Лавричев, председатель Совета директоров АО "АПЗ".