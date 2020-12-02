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Культура и отдых

Поток туристов в Нижегородскую область достиг 96 тысяч человек в праздники

15 января 2021 18:05  [71] Культура и отдых

Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Поток туристов в Нижегородскую область достиг 96,6 тысяч человек в новогодние праздники. Об этом сообщил губернатор региона Глеб Никитин 15 января 2021 года.

По сравнению с предыдущим годом количество желающих посетить столицу Приволжья увеличилось более чем в 1,5 раза.

"Из-за эпидемиологической обстановки мы были вынуждены отказаться от массовых мероприятий и разработали безопасную новогоднюю программу для нижегородцев и гостей города. Так, на Дмитриевской башне появилась праздничная звуковая 3D-инсталляция, а в Нижегородском кремле и на Большой Покровской – новогодняя иллюминация. На многих площадках была доступна технология дополненной реальности и интерактивные стенды, где аниматоры общались с прохожими в прямом эфире", – отметил Глеб Никитин.

Он также напомнил про обновленные общественные пространства - площадь Маркина и сквер Свердлова, которые успели стать новыми точками притяжения туристов и жителей города.

Директор департамента развития туризма и народных художественных промыслов Нижегородской области Сергей Яковлев отметил, что загрузка многих отелей доходила до максимальных значений.

Напомним, технический музей приглашает на экскурсии.

Обновленная площадь Маркина открылась в Нижнем Новгороде в конце декабря.

Ранее губернатор озвучивал все планы по развитию центра Нижнего Новгорода к 800-летию.

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Теги:
Благоустройство Праздники Туризм
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