Нижегородцы начали выбирать красивые даты для свадебной регистрации в 2021 году Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородцы начали выбирать красивые даты для свадебной регистрации в 2021 году. Об этом на пресс-конференции 15 января рассказала руководитель главного управления ЗАГС региона Ольга Краснова.

Самыми красивыми и популярными датами в этом году могут стать 21.01.2021, 07.07.2021, 21.08.2021.

Также в честь 800-летия города будет организовано чествование 800-го новорожденного и 800-й пары новобрачных.

Ранее сообщалось, что по итогам 2020 года в регионе было заключено 16 110 браков и 12 340 разводов. В целом, нижегородцы реже разводились в прошлом году по сравнению с 2019 годом.

Напомним, почти 28 тысяч малышей родились в Нижегородской области в 2020 году, что на 5% меньше, чем в 2019 году.