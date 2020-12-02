Нижний сегодня: главные события дня

Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
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Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
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Глава Минздрава Мурашко призвал привитых от COVID-19 россиян продолжать носить маски

"Граждане, прошедшие вакцинацию от новой коронавирусной инфекции, должны носить маски вне зависимости от титра антител до формирования популяционного иммунитета. Вакцинация надежно защищает от тяжёлого течения и в абсолютном большинстве случаев - от заболевания, но вакцинированный человек, тем не менее, может передать инфекцию тем, кто не защищён. Маски в этом случае защищают ваших близких и окружающих от возможного инфицирования", - объяснил Михаил Мурашко.

Обнародованы данные о числе нижегородцев с подтвержденным коронавирусом на 15 января

Еще 483 новых случая заболевания коронавирусом зарегистрировано в Нижегородской области за прошедшие сутки по данным на 15 января. Вчера было зарегистрировано 476 новых случаев COVID-19.

Коэффициент распространения инфекции, как и днем ранее, составляет 1.04.

По данным на 15 января в Нижегородской области коронавирусная инфекция подтверждена у 76 770 человек, в том числе активных случаев зафиксировано 5 849 (вчера - 5 830).

Океанариум планируется построить у Гребного канала в Нижнем Новгороде

По этому вопросу проходят дистанционные общественные обсуждения.

Инициатор – фонд "Патриотический Центр "Русская Победа". Речь идет о том, чтобы разрешить фонду подготовить документацию по планировке территории (включая проект межевания территории) в границах улиц набережная Гребного канала и Красная слобода в Нижегородском районе за счет собственных средств.

Площадь территории составляет 13 га. Проект включает как здание океанариума с фудкортом, так и строительство сопутствующей коммунально-транспортной инфраструктуры около действующего парка Победы на набережной Гребного канала.

Одностороннее движение вводят около Мызинского моста

По решению департамента транспорта с 18 января двигаться на улице Героя Попова, на участке от ул. Суздальской до ул. Новикова-Прибоя, будет разрешено только со стороны Ленинского района. Также, в связи с этим, в районе Карповской церкви перенесут остановку.

Застройщик нижегородского ЖК "Новая Кузнечиха" объяснил причины аварии

По информации застройщика, сегодня около 5:00 в технической нише 6-го этажа дома № 34 (по генплану) сорвало кран холодной воды. Авария была обнаружена, в 7:30 утра был установлен новый кран. Водоснабжение было восстановлено.

Проводится оценка ущерба собственникам квартир.

Все работы, необходимые для устранения последствий срыва крана, в местах общего пользования и в квартирах, будут произведены в рамках гарантийного обслуживания дома.

Режим ЧС введен в микрорайоне на Бору

Поводом для введения ЧС стали проблемы с газоснабжением. В ночь с 12 на 13 января, когда была зафиксирована аномально низкая температура, поступило несколько сигналов от жильцов данного микрорайона, что в домах упало давление газа, это привело к отключению отопительных агрегатов.

На 19 января запланировано оперативное совещание с собственниками сетей, представителями компаний "Газпром газораспределение Нижний Новгород" и "Газпром межрегионгаз Нижний Новгород" для поиска причин возникшей ситуации, предупреждения ЧС в будущем и решения вопроса подключения перспективных потребителей газа в микрорайоне.

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