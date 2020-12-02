Наступивший год прогнозируется трудным из-за третьей волны пандемии Общество

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НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин в кулуарах Гайдаровского форума в Москве сообщил журналистам, что начинается третья волна пандемии и, возможно, она будет не слабее второй.

"2021 год, видимо, не будет намного легче. И то, что мы видим в европейских странах – оно, как правило, позже приходит и к нам, - это третья волна. То есть вторую волну уже дождались, идет третья волна пандемии, и возможно, она будет не слабее второй, как минимум, а может, и больше. Поэтому расслабиться не удастся, благоприятного режима не будет", - приводит ПРАЙМ слова Алексея Кудрина.

Он считает, что правительству в этом году придется принимать новые меры поддержки. Глава Счетной палаты напомнил, что власти уже приняли решение о продлении действовавших в прошлом году антикризисных мер.

"Год будет по-прежнему сильно связан с сохранением или продолжением пандемии, нужно будет продлевать многие меры, это будет достаточно дорого. Нужны новые дополнительные шаги в стратегии борьбы с кризисом", - сказал Кудрин.

Напомним, что действие мер по борьбе с коронавирусом в России продлили до 1 января 2022 года. Ранее санитарно-эпидемиологические правила должны были действовать до 2021 года, но в конце прошлого года принято решение о продлении этого срока.