Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке до 7% годовых в 2021 году. Соответствующее постановление одобрило Правительство РФ, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Речь идет о программе Минэкономразвития России "1764" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

"700 млрд рублей выделено в России в 2021 году на реализацию программы льготного кредитования "1764". Получить льготный заем можно через уполномоченные банки. В Нижегородской области у программы 24 банка-партнера. Воспользоваться кредитом смогут субъекты малого и среднего предпринимательства. Кредит должен быть направлен на развитие предпринимательской деятельности, инвестиционные цели или пополнение оборотных средств", - рассказал Андрей Саносян.

По его словам, для новых кредитных договоров ставка для заемщика будет рассчитываться в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, и ее максимальный размер в 2021 году не будет превышать 7%, что ниже среднерыночной, составляющей по кредитам со сроком более 1 года 8,17% годовых.

Кредит могут получить самозанятые и микропредприятия сферы торговли, в том числе реализующие подакцизные товары, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Список банков-партнеров для получения льготных кредитов:



1. ПАО Банк "Зенит"

2. АО "Банк ДОМ. РФ"

3. АКБ "Ланта-Банк" (АО)

4. ПАО Банк "ФК Открытие"

5. АО АБ "РОССИЯ"

6. Банк ВТБ (ПАО)

7. Банк ГПБ (АО)

8. АО "Банк Интеза"

9. АО "МСП Банк"

10. ПАО "НБД-Банк"

11. АО "Райффайзенбанк"

12. ПАО "Росбанк"

13. ПАО "Саровбизнесбанк"

14. ПАО "Сбербанк России"

15. ПАО КБ "Центр-инвест"

16. ПАО "Промсвязьбанк"

17. АО "Альфа-банк"

18. ТКБ Банк (ПАО)

19. Банк "Возрождение" (ПАО)

20. АО "Россельхозбанк"

21. ПАО "Совкомбанк"

22. АО "СМП Банк"

23. "СДМ-Банк" (ПАО)

24. ООО КБЭР "Банк Казани".