На ул.Рождественской хотят возобновить работу трамваев
Хронология распространения COVID-19 в Нижегородской области
Канавинский рынок продолжит работу в 2021 году
Новые "канатки" в Нижнем Новгороде строить пока не будут
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Жизнь муниципалитетов
Анонсы событий для СМИ на 18 января 2021 года
Рециркулятор бактерицидный
Последние новости рубрики Бизнес
16 января 2021 12:39  [81] Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых
15 января 2021 11:55  [263] Банк "Открытие" выступил финансовым партнером сделки по продаже дзержинского ЗАО "Корунд-Циан"
15 января 2021 10:43  [293] Банк "Открытие" и GlowByte первыми в России реализовали программу лояльности на базе программного решения класса CEP
14 января 2021 18:07  [332] ВТБ Факторинг предоставил клиентам около 1 трлн рублей в 2020 году
14 января 2021 15:52  [280] ВТБ в Нижегородской области увеличил объем выдач ипотеки более чем на 40%
14 января 2021 09:47  [307] Банк "Открытие" первым в России выдал кредит по сниженной ставке по льготной госпрограмме
13 января 2021 18:04  [253] ВТБ начал прием заявок на льготные кредиты МСП со ставкой до 7%
13 января 2021 16:47  [297] Банк "Открытие" разыгрывает среди предпринимателей IPhone 12 Pro
13 января 2021 14:37  [247] Отправка пассажиров на ГЖД в 2020 году снизилась на 29%
13 января 2021 14:01  [235] Погрузка грузов на ГЖД в 2020 году снизилась почти на 9%
Бизнес

Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых

16 января 2021 12:39  [81] Бизнес

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке до 7% годовых в 2021 году. Соответствующее постановление одобрило Правительство РФ, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

Речь идет о программе Минэкономразвития России "1764" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"

"700 млрд рублей выделено в России в 2021 году на реализацию программы льготного кредитования "1764". Получить льготный заем можно через уполномоченные банки. В Нижегородской области у программы 24 банка-партнера. Воспользоваться кредитом смогут субъекты малого и среднего предпринимательства. Кредит должен быть направлен на развитие предпринимательской деятельности, инвестиционные цели или пополнение оборотных средств", - рассказал Андрей Саносян.

По его словам, для новых кредитных договоров ставка для заемщика будет рассчитываться в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, и ее максимальный размер в 2021 году не будет превышать 7%, что ниже среднерыночной, составляющей по кредитам со сроком более 1 года 8,17% годовых.

Кредит могут получить самозанятые и микропредприятия сферы торговли, в том числе реализующие подакцизные товары, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.

Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.

Список банков-партнеров для получения льготных кредитов:

1. ПАО Банк "Зенит"
2. АО "Банк ДОМ. РФ"
3. АКБ "Ланта-Банк" (АО)
4. ПАО Банк "ФК Открытие"
5. АО АБ "РОССИЯ"
6. Банк ВТБ (ПАО)
7. Банк ГПБ (АО)
8. АО "Банк Интеза"
9. АО "МСП Банк"
10. ПАО "НБД-Банк"
11. АО "Райффайзенбанк"
12. ПАО "Росбанк"
13. ПАО "Саровбизнесбанк"
14. ПАО "Сбербанк России"
15. ПАО КБ "Центр-инвест"
16. ПАО "Промсвязьбанк"
17. АО "Альфа-банк"
18. ТКБ Банк (ПАО)
19. Банк "Возрождение" (ПАО)
20. АО "Россельхозбанк"
21. ПАО "Совкомбанк"
22. АО "СМП Банк"
23. "СДМ-Банк" (ПАО)
24. ООО КБЭР "Банк Казани".

Copyright © 1999—2020 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Кредит Малый и средний бизнес Нацпроект
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2020
Фоторепортажи
Экспозиция Символы Нижнего Новгорода в Москве
02 декабря 2020 10:33Экспозиция "Символы Нижнего Новгорода" в Москве

Арсений Горшенин

Архив
CleverSmile
Copyright © 1999—2021 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Отмахова И.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (910) 130-05-24
E-mail: infoniann@gmail.com
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Бизнес
  4. Общество
  5. Культура и отдых
  6. Спорт
  7. Происшествия
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Добавить на Яндекс
  3. Подписка
  4. Поиск
  5. RSS
  6. Печатная версия
  7. Написать нам
  8. Реклама на сайте
  9. О редакции
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph