Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты до 7% годовых

Нижегородские предприниматели могут рассчитывать на льготные кредиты по ставке до 7% годовых в 2021 году. Соответствующее постановление одобрило Правительство РФ, сообщил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.
Речь идет о программе Минэкономразвития России "1764" в рамках нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы"
"700 млрд рублей выделено в России в 2021 году на реализацию программы льготного кредитования "1764". Получить льготный заем можно через уполномоченные банки. В Нижегородской области у программы 24 банка-партнера. Воспользоваться кредитом смогут субъекты малого и среднего предпринимательства. Кредит должен быть направлен на развитие предпринимательской деятельности, инвестиционные цели или пополнение оборотных средств", - рассказал Андрей Саносян.
По его словам, для новых кредитных договоров ставка для заемщика будет рассчитываться в зависимости от размера ключевой ставки Центрального банка РФ, действующей на дату заключения кредитного договора, и ее максимальный размер в 2021 году не будет превышать 7%, что ниже среднерыночной, составляющей по кредитам со сроком более 1 года 8,17% годовых.
Кредит могут получить самозанятые и микропредприятия сферы торговли, в том числе реализующие подакцизные товары, пояснил министр промышленности, торговли и предпринимательства Максим Черкасов.
Нацпроект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" разработан в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина.
Список банков-партнеров для получения льготных кредитов:
1. ПАО Банк "Зенит"
2. АО "Банк ДОМ. РФ"
3. АКБ "Ланта-Банк" (АО)
4. ПАО Банк "ФК Открытие"
5. АО АБ "РОССИЯ"
6. Банк ВТБ (ПАО)
7. Банк ГПБ (АО)
8. АО "Банк Интеза"
9. АО "МСП Банк"
10. ПАО "НБД-Банк"
11. АО "Райффайзенбанк"
12. ПАО "Росбанк"
13. ПАО "Саровбизнесбанк"
14. ПАО "Сбербанк России"
15. ПАО КБ "Центр-инвест"
16. ПАО "Промсвязьбанк"
17. АО "Альфа-банк"
18. ТКБ Банк (ПАО)
19. Банк "Возрождение" (ПАО)
20. АО "Россельхозбанк"
21. ПАО "Совкомбанк"
22. АО "СМП Банк"
23. "СДМ-Банк" (ПАО)
24. ООО КБЭР "Банк Казани".
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