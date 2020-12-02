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Общество

"Перепись" диких животных началась в Нижегородской области

16 января 2021 13:05  [26] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

"Перепись" диких животных началась в Нижегородской области. Об этом сообщили в региональном комитете Госохотнадзора.

Работы необходимо провести для того, чтобы грамотно определить лимиты на добычу животных, без ущерба для популяции.

Зимний учет будет проводиться до конца февраля. Привлечены штатные работники комитета госохотнадзора, специалисты охотпользователей и опытные охотники, хорошо разбирающиеся в следах животных.

В целом, за последние 10 лет значительно увеличилась численность лося, медведя и косули.

Напомним, новые правила охоты начали действовать в Нижегородской области с 1 января.

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Теги:
Животные Охота Перепись
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