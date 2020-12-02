Движение открыто по трассе в Лысковском районе после массовой аварии Происшествия

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Движение вновь открыто по трассе в Лысковском районе после массовой аварии. Об этом сообщили в ФКУ Упрдор Москва – Нижний Новгород.

Напомним, дорогу в сторону Нижнего Новгорода перекрыли, пока ликвидировали последствия ДТП. Оно случилось около посёлка Берёзки сегодня, 16 января, ориентировочно в 13:00. Столкнулись три автомобиля. Судя по фото очевидцев в соцсети ВКонтакте, столкнулись большегрузы.

Дорожные службы освободили проезжую часть от повреждённых автомобилей. Ликвидация последствий ДТП продолжается.

По информации Нижегородского центра медицины катастроф пострадал один человек. С подозрением на перелом надколенника его доставили в травматологический центр Лысковской ЦРБ.

Водителей просят быть внимательными при проезде этого участка.

Ранее сообщалось, что из-за обильного снегопада уборка и обработка федеральных трасс в Нижегородской области идет непрерывно.