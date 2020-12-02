Количество просмотров в Wink увеличилось на 70% за новогодние праздники Культура и отдых

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.

За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге "Мультискрин" под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.

Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы "Один дома", "Один дома 2" и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах "Холодное сердце-2" и "Последний богатырь". Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы "Довод", "Подольские курсанты" и "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили "Чики" и недавняя премьера "Псих" (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).

Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".