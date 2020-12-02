Количество просмотров в Wink увеличилось на 70% за новогодние праздники

Видеосервисы стали одним из главных новогодних развлечений. Как сообщили в пресс-службе "Ростелекома", во время новогодних каникул 2021 года количество просмотров в видеосервисе Wink на 70% превысило аналогичный период прошлого года. Поскольку продолжают действовать ограничения на другие виды развлечений и сократилось количество туристических поездок, многие семьи воспользовались самым безопасным видом досуга, который предлагает Wink.
За десять праздничных дней подписчики Wink посмотрели более 80 млн фильмов и эпизодов сериалов из библиотеки сервиса. В новогодние каникулы самые активные подписчики успели просмотреть более 50 фильмов, правда не на одном, а на пяти разных устройствах, то есть всей семьей. Благодаря услуге "Мультискрин" под одним аккаунтом можно смотреть контент на пяти экранах (телевизоры, смартфоны, планшеты, компьютеры и ноутбуки). За каникулы пользователи Wink также посмотрели на телеканалах 1,8 млрд фильмов, сериалов, мультфильмов и телевизионных передач различных форматов.
Лидерами новогодних просмотров традиционно стали фильмы "Один дома", "Один дома 2" и детские фильмы и мультфильмы — в этом году в лидерах "Холодное сердце-2" и "Последний богатырь". Высоким спросом также пользовались новинки сезона: фильмы "Довод", "Подольские курсанты" и "Джентльмены" (в правильном переводе Гоблина). Новогодний топ российских сериалов возглавили "Чики" и недавняя премьера "Псих" (дебют Федора Бондарчука в качестве режиссера сериала).
Также зрителей заинтересовал новый документальный проект Сергея Минаева "Девяностые", первая серия которого вышла 4 января и посвящена творчеству группы "Мумий Тролль".
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Топ-10 детских фильмов
и мультфильмов:
"Холодное сердце-2";
"Последний богатырь";
"Маша и медведь. Новогодние выпуски";
"Тролли. Мировой тур";
"Ральф против интернета";
"Гринч — похититель Рождества";
"Моана";
"Три кота. Специальные серии";
"Суперсемейка 2";
"Фиксики: Большой секрет".
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Топ-10 сериалов:
"Чики";
"Псих";
"Девяностые (проект Сергея Минаева)";
"Родком";
"Миша портит все";
"Пассажиры";
"Противостояние";
"Сопрано" (в переводе Гоблина);
"Ваша честь";
"Черная любовь".
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