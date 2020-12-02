Мэрия оценит возможность создания новых "умных остановок" в Нижнем Новгороде Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Администрация Нижнего Новгорода оценит возможность монтажа новых "умных остановок" в городе. Об этом НИА "Нижний Новгород" 18 января рассказали в горадминистрации.

Согласно информации, после установки павильонов в рамах действующего концессионного соглашения с "Ростелекомом" будет проанализирована эффектность проекта, в том числе с учетом мнения жителей города. Также будет оценена перспективность его дальнейшей реализации с учетом возможностей и предложений "Ростелекома".

К настоящему моменту в городу установлено 88% запланированных остановочных павильонов.

"В связи с возникшими градостроительными ограничениями, включая доступность подключения к коммуникациям ряда объектов, потребовалась проработка альтернативных мест. После завершения проектирования "умных остановок" на новых местах объекты будут установлены", - пояснили в администрации.

Ранее сообщалось, что завершить работы по монтажу планируется до конца первого квартала 2021 года.

Напомним, что сроки монтажа остановочных павильонов неоднократно переносили. Изначально, в рамках соглашения нужно было установить все 334 остановки до конца 2018 года. Далее сроки перенесли: уже в течение первого полугодия 2019 года планировали установить первые 134 остановки и только потом остальные 200 павильонов (всего их 334). Потом сообщалось, что первые 134 "умные остановки" будут смонтированы к сентябрю, затем к октябрю прошлого года, потом все 334 остановки – до конца 2020 года.

Срок действия концессионного соглашения – 10 лет, планируемый объем инвестиций – 1,6 млрд рублей.