Почти 30 домов остались без холодной воды в Нижнем Новгороде 18 января Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Почти 30 домов остались без холодной воды в Нижнем Новгороде 18 января. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Воду отключили в связи с проведением плановых работ в Нижегородском и Сормовском районах.

Под отключение попали дома по адресам:

-ул. Максима Горького, 42б;

- ул. Малая Ямская, 42а,

- ул. Ильинская,105,109б,133а,141б,143а, 168/2,111

-ул. Кима, 168а, 172;

-ул. Парашютистов, 6а, 10, 11а, 19г, 20, 22-24, 26-28, 30, 32, 34, 36, 56,66;

В Нижегородском районе водоснабжение возобновится в 20:00, в Сормовском - в 22:00.