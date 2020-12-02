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Общество

ЕЭС-Гарант подвел итоги работы нового уличного освещения в Балахне в 2020 году

18 января 2021 11:15  [79] Общество

Нижегородский филиал "ЕЭС-Гарант" подвел итоги работы новой системы уличного освещения в Балахне. По предварительным данным компании, в 2020 году экономия потребления электрической энергии в городе составила порядка 2 718 тысяч кВтч. В итоге за год муниципальный бюджет сэкономил 21,6 млн рублей.

В 2019 году в Балахне в рамках заключенного энергосервисного контракта между ООО "ЕЭС-Гарант" и администрацией города была осуществлена масштабная работа по замене устаревших ртутных и натриевых ламп на новые светодиодные светильники, восстановлены энергосети и внедрена система управления освещением.

Все работы в рамках энергосервисного контракта компания выполнила за свой счет, а оплата ее услуг производится из образовавшейся экономии.

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Теги:
Балахна Ремонтные работы
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