Пьяный нижегородец стрелял по полицейским Происшествия

Фото: СУ СК РФ по Нижегородской области

НИА "Нижний Новгород" - Юлия Серебрякова

Пьяный нижегородец стрелял по полицейским. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГУ МВД.

По версии следствия, ранее два сотрудника полиции прибыли в дом по ул. Б. Мира Канавинского района. Они позвонили в квартиру, но мужчина им не открыл. Отметим, что поводом к приезду сотрудников МВД стали обращения о том, что он может быть подозреваемым по другому делу.

Полицейские позвонили соседям. После этого мужчина вышел в тамбур, но в грубой форме стал угрожать полицейским. Далее он вынес из своей квартиры сигнальный пистолет и выстрелил в сотрудников два раза через окошко тамбурной двери.

В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения. Мужчине 51 год.

Ранее сообщалось, что конфликт из-за громкой музыки закончился выстрелами подъезде дома в Кстовском районе.