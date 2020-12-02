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Трамвайное движение отсутствовало утром в Сормове из-за повреждения контактной сети

18 января 2021 14:06  [4] Общество

Фото: из соцсети Вконтакте, Регион52, Миша Сахаров

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Трамвайное движение по маршрутам №6 и 7 в Сормовском районе Нижнего Новгорода отсутствовало утром 18 января из-за повреждения контактной сети. Об этом НИА "Нижний Новгород" рассказали в МП "Нижегородэлектротранс".

Сегодня в 6:33 произошло повреждение контактного провода. В результате, движение трамваев остановилось.

Контактный провод был восстановлен в 8:54. После этого движение вновь запустили.

Причины повреждения контактного провода выясняются.

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Теги:
Авария Трамвай
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