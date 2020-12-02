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Общество

Нижегородцев вновь предупреждают вероятности ЧС из-за морозов

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Фото: НИА Нижний Новгород

Региональное ГУ МЧС предупреждает о вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций в Нижегородской области из-за аномально-морозной погоды 19 января.

Как сообщает ведомство со ссылкой на Верхне-Волжское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 19 января в Нижнем Новгороде и области ожидается очень холодная погода с температурой воздуха -30°...-32°. При этом нормой для данного времени года является температура от -6º до -13º.

Из-за морозов прогнозируется увеличение количества пожаров, вызванных нагрузками на системы электроснабжения, неисправностью печного, газового или электрооборудования. Возможны случаи переохлаждения и обморожения среди населения.

Напомним, что морозы в Нижнем Новгороде к концу недели сменятся на дождь и +3°. Потепление последует со среды.

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Теги:
Морозы МЧС ЧС
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