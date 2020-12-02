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Улицу в центре Нижнего Новгорода частично перекроют до середины февраля. Об этом сообщили в департаменте транспорта.
С позднего вечера 20 января до вечера 15 февраля будет временно прекращено движение транспорта по улице Воровского - на участке напротив дома №14.
Ограничения связаны с размещением объекта инженерной инфраструктуры и дорожного хозяйства. Какого именно объекта – в департаменте транспорта не уточнили.
Напомним, одностороннее движение ввели около Мызинского моста с 18 января.
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