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Общество

Нижегородская область в 2020 году увеличила строительство дорог на 16%

18 января 2021 16:01  [82] Общество

НИА "Нижний Новгород" - Ольга Дьякова

Более 887 км дорог было отремонтировано в Нижегородской области в 2020 году в рамках региональной ремонтной программы национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Об этом стало известно 18 января 2021 года на заседании комитета Законодательного собрания по транспорту и дорожному хозяйству.

Протяженность отремонтированных дорог на 16,3% или на 124 км больше, чем в 2019 году.

"Нижегородская область заняла второе место среди субъектов РФ после Московской области по объемам дорожного ремонта в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Было отремонтировано на 124 километра дорог больше, чем в 2019-м. По итогам 2020 года нормативному состоянию соответствует 78,59% дорожной сети городских агломераций. 35,4% автомобильных дорог регионального значения соответствует нормативным требованиям, к 2024 году этот показатель должен составить 40,52%", - сказал губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"На реализацию нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в 2020 году было выделено более 8,4 млрд рублей, из которых 5,9 млрд рублей – средства областного бюджета, более 2,5 млрд рублей – федерального, 34,5 млн рублей – местных бюджетов", - добавил глава региона.

"Одним из приоритетных направлений работы в настоящее время, как в целом России, так и в Нижегородской области, является создание условий для развития и сохранения сети автомобильных дорог, в том числе в рамках национальных проектов. Увеличение финансирования работ в дорожной сфере требует большей ответственности и тщательного контроля над состоянием дорог, а также за обеспечением безопасности дорожного движения. Мы понимаем, что для достижения поставленных задач требуются колоссальные ресурсы, и каждый рубль должен быть использован рационально и по целевому назначению. Поэтому вопрос развития транспортной системы региона у депутатов Законодательного собрания всегда на особом контроле. Для оценки хода строительства дорожных развязок по инициативе профильного комитета регулярно проводятся выездные мероприятия с участием депутатов регионального парламента, представителей правительства Нижегородской области, подрядных организаций", - рассказал председатель комитета Владимир Солдатенков.

В 2021 году в рамках региональной ремонтной программы нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" в настоящее время заключены контракты на ремонт 99 участков дорог общей протяженностью более 571 км (за исключением Нижнего Новгорода и Дзержинска). Также в рамках заключенных контрактов будет проведен капитальный ремонт семи участков общей протяженностью более 26,4 км.

В соответствии с указом президента РФ Владимира Путина в 2019 году в 83-х субъектах страны, в том числе в Нижегородской области стартовал национальный проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги". Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям. Фактически национальный проект стал продолжением приоритетного проекта "Безопасные и качественные дороги" 2017-2018 годов.

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Теги:
Дороги Нацпроект Ремонтные работы
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