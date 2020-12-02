Афиша культурных событий Нижнего Новгорода с 18 по 24 января 2021 года Спорт

Сцена из спектакля Щелкунчик Фото: с сайта Нижегородского театра оперы и балета им. Пушкина

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Учреждения культуры Нижнего Новгорода подготовили для жителей города программу, с которой можно познакомиться на этой неделе - с 18 по 24 января.

Нижегородский театр "Комедiя":

19 января - спектакль по пьесе Рэя и Майкла Куни "Том, Дик и Гарри" -"Братишки" (16+);

20 января - спектакль по пьесе Алексея Толстого "Касатка" (16+);

21 января - спектакль по пьесе Марка Камолетти "Боинг-боинг" (16+);

22 января - спектакль по пьесе Эдуардо де Филиппо "Филумена Мартурано"(12+);

23 января - спекталь по пьесе Владимира Гуркина "Саня, Ваня, с ними Римас" - "Обыкновенные люди" (16+);

24 января - спекталь по пьесе Ноэла Пирс Кауарда "Интимная комедия" (16+).

Нижегородский театр оперы и балета им.Пушкина:

21,23 января - балет "Щелкунчик" (0+);

24 января - опера "Евгений Онегин" (12+).

Нижегородский государственный театр драмы им. М. Горького:

19 января - спектакль по пьесе Василия Шукшина "Энергичные люди" (16+);

20 января - спектакль по пьесе Нила Саймона "Пряничная леди" (16+);

21 января - спектакль по пьесе Дейва Фримена и Джона Чепмена "Ключ для двоих" (16+);

22,23 января - спектакль по пьесе Жорди Гальсерана "Метод Гронхольма" (16+);

23, 24 января - спектакль по пьесе Эфраима Кишон "Брачный договор" (12+);

24 января - сценическая композиция по творчеству Бориса Пастернака "Доктор Живаго" (16+)

Нижегородский театр юного зрителя:

23,24 января - спектакль по мотивам сказки Гераскиной "В стране невыученных уроков" (6+).

Нижегородский государственный академический театр кукол:

22,23 января - спектакль по сказке "Красная шапочка" (6+);

24 января - спектакль по сказке "Морозко" (6+).

Детский театр "Вера":

19 января - спектакль "Сказка о царе Салтане" (0+);

20 января - спектакль по пьесе Бориса Вахтина "Капитанская дочка" (12+);

22 января - спектакль по пьесе Уильяма Гибсона "Понедельник после чуда" (16+);

23 января - спектакль по пьесе Виктора Ольшанского "Стеклянный, оловянный, деревянный" (6+);

24 января - спектакль по сказкам "Мойдодыр" и "Муха-Цокотуха" - "Веселая страна Чукоккала" (0+).

Нижегородский камерный музыкальный театр им. В. Т. Степанова:

24 января - музыкальная комедия "У моря, у черного моря..." (16+).

Нижегородский планетарий им. Гречко :

21 января - программа "Космическая книга странствий" (6+), программа "В глубины Вселенной" (12+), программа "Небо зимы" (12+); Вечерняя экскурсия под звездным небом;

22 января - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), программа "Фантом Вселенной. В поисках темной материи" (12+), программа "Небо зимы" (12+), обзорная экскурсия по планетарию;

23 января - программа "Звездные друзья зайчонка Тафика" (6+), лекция "Почемучкам про Солнышко"(6+), программа "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Парад планет" (6+), программа "Астрономическая азбука" (6+),программа "Естественный отбор" (12+), программа "Млечный путь: прогулка по "звездному колесу" (12+);

24 января - программа "Астрономическая азбука" (6+), лекция "Детям о звездах" (6+), рограмма "Полярис. Космическая субмарина и загадка полярной ночи" (6+), программа "Рассвет космической эры" (12+), лекция "Звездное небо зимы" (6+), программа "Естественный отбор" (12+), обзорная экскурсия по планетарию.

НГХМ: 23 января – онлайн-лекция "Художественная жизнь России 1860-1870-х годов" (читает Ольга Чижус).

Арсенал: 19 января - паблик-ток с участием Уллы Тофте (Ulla Tofte), директора Морского музея в г. Хельсингёр, Дания

В настоящее время открыты следующие выставки:

Усадьба Рукавишниковых: выставка к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума Петрова "Наследие Аввакума" (12+), выставка "Горьковский рубеж" (6+), выставка "Волшебный мир зимних праздников" (0+);

Музей русского патриаршества: выставка "Николай Угодник" (0+);

Дом Сироткина: выставка "Живи и помни", посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне (6+).

Арсенал: выставочная программа "Инновация-2020" (12+), проект "Тихий Новый год" созданный для Арсенала нижегородскими художниками, резидентами мастерской "Тихая" Антоном Мороковым, Андреем Оленевым и Яковом Хоревым (12+).