Комитет ЗС НО поддержал запрет на рекламу в платежках за ЖКУ Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Депутаты комитета Законодательного собрания Нижегородской области по вопросам градостроительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства и топливно-энергетического комплекса на заседании 18 января подержали изменения в закон "О рекламе". Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента.

В настоящее время закон "О рекламе" запрещает публикацию рекламных сообщений на квитанциях за ЖКУ. В случае принятия изменений, на квитанциях можно будет размещать определенного вида рекламную информацию.

Речь идет об информации, необходимой для собственников для надлежащего содержания жилых помещений многоквартирного дома, а также для своевременных расчетов за жилищно-коммунальные услуги. Кроме того, управляющим и ресурсоснабжающим организациям разрешается в квитанциях информировать потребителей о проводимых ими акциях.

"Законопроект актуален, интересен и важен. Справочно-информационные сведения необходимы собственникам помещений и исполнителям коммунальных услуг, эта информация важна для ресурсоснабжающих организаций, фонда капитального ремонта и многих других структур, отвечающих за обеспечение жителей услугами в сфере ЖКХ. Поэтому комитет поддержал эту инициативу", - сказал заместитель председателя комитета Андрей Тарасов.