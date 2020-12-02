Прокуратура предотвратила срыв срока строительства детсада на Бору Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Прокуратура предотвратила срыв срока строительства корпуса детского сада на 60 мест в микрорайоне Прибрежный на Бору. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.

Было установлено, что подрядчик выполняет строительные работы не по графику, предусмотренному контрактом. В связи с этим руководителю организации объявили предостережение.

После этого подрядчик привлек к работам дополнительный персонал, что помогло ему вернуться в график.

В настоящее время работы на объекте выполнены и подготовлены для приемки заказчиком.