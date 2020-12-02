Прокуратура предотвратила срыв срока строительства детсада на Бору

Прокуратура предотвратила срыв срока строительства корпуса детского сада на 60 мест в микрорайоне Прибрежный на Бору. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области.
Было установлено, что подрядчик выполняет строительные работы не по графику, предусмотренному контрактом. В связи с этим руководителю организации объявили предостережение.
После этого подрядчик привлек к работам дополнительный персонал, что помогло ему вернуться в график.
В настоящее время работы на объекте выполнены и подготовлены для приемки заказчиком.
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