Жители четырех домов в Нижнем Новгороде временно остались без света. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.
Речь идет о домах №11 и 13 по ул. Поющева, доме №2 по ул. Кирова и доме №212а по пр. Гагарина.
Отключение от электроснабжения необходимо для проведения плановых работ.
В Приокском районе они продлятся до 16:00, в Автозаводском - до 17:00.
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