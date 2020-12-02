Жители четырех домов в Нижнем Новгороде временно остались без света Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Жители четырех домов в Нижнем Новгороде временно остались без света. Об этом сообщается на сайте городского управления ГО ЧС.

Речь идет о домах №11 и 13 по ул. Поющева, доме №2 по ул. Кирова и доме №212а по пр. Гагарина.

Отключение от электроснабжения необходимо для проведения плановых работ.

В Приокском районе они продлятся до 16:00, в Автозаводском - до 17:00.