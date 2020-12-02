Андрей Железнов возглавил нижегородскую детскую больницу "Айболит"

Андрей Железнов
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Андрей Железнов назначен главным врачом детской клинической больницы №27 "Айболит". Об этом сообщил ректор Приволжского исследовательского медицинского университета Николай Карякин на своей странице в соцсети Facebook.
Отметим, что Андрей Железнов является доцентом кафедры детской хирургии ПИМУ.
"В этом стационаре сконцентрирована вся экстренная хирургия, все первичные пациенты из заречной части Нижнего поступают в "Айболит". Важная база для подготовки будущих хирургов педиатрического профиля. Будем сотрудничать!", - написал Николай Карякин.
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